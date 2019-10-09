В столице подросток попал в больницу в бессознательном состоянии из-за отравления, однако медики обнаружили в крови молодого человека следы наркотических препаратов.
Сообщается, что 14-летний подросток вернулся домой в плохом самочувствии и рассказал бабушке, что отравился беляшом. Через 20 минут после этого школьник потерял сознание, передаёт РенТВ.
Бабушка подростка вызвала скорую помощь. Врачи определили, что в крови школьника присутствуют следы запрещенных веществ.
«Врачи провели экспресс-тесты на наркотики, которые дали положительный результат на метадон и амфетамин», - рассказали в правоохранительных органах.