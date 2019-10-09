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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Передозировка или пищевое отравление: школьника забрали в больницу после "беляша"

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Передозировка или пищевое отравление: школьника забрали в больницу после "беляша"
Фото: pixabay.com

В столице подросток попал в больницу в бессознательном состоянии из-за отравления, однако медики обнаружили в крови молодого человека следы наркотических препаратов.

Сообщается, что 14-летний подросток вернулся домой в плохом самочувствии и рассказал бабушке, что отравился беляшом. Через 20 минут после этого школьник потерял сознание, передаёт РенТВ.

Бабушка подростка вызвала скорую помощь. Врачи определили, что в крови школьника присутствуют следы запрещенных веществ.

«Врачи провели экспресс-тесты на наркотики, которые дали положительный результат на метадон и амфетамин», - рассказали в правоохранительных органах.

АБ

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