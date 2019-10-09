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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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У мужчины похитили сумку с 30 тысячами евро в московском ресторане

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

У мужчины похитили сумку с 30 тысячами евро в московском ресторане
фото: pixabay.com
В центре Москвы неизвестный злоумышленник похитил у посетителя одного из столичных ресторанов 30 тысяч евро. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
 
Накануне вечером в полицию обратился гражданин, который сообщил, что его обокрали в одном из заведений на Пушкинской площади.
 
Как сообщает сегодня утром Агентство городских новостей "Москва", ущерб составил более 2,1 миллиона рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Злоумышленника в настоящий момент ищут полицейские.
ЕТ

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В мире

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