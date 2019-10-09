У мужчины похитили сумку с 30 тысячами евро в московском ресторане

В центре Москвы неизвестный злоумышленник похитил у посетителя одного из столичных ресторанов 30 тысяч евро. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Накануне вечером в полицию обратился гражданин, который сообщил, что его обокрали в одном из заведений на Пушкинской площади.