//Происшествия 13+
У мужчины похитили сумку с 30 тысячами евро в московском ресторане
9 октября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
9 октября 2019, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]
Россия, включив Крым в свой состав, сорвала планы США по размещению на полуострове военных баз Североатлантического альянса. Соответствующую точку зрения озвучил…
Киев может отказаться от территорий, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое заявление некоторое время назад сделал Вадим…
В мире
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Получение особого статуса территориями, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР, «уничтожит»…
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони встретились в Сочи…
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