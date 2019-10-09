Во время полета из Красноярска в Москву скончался пассажир

Во время полета из Красноярска в Москву на борту самолета скончался пассажир. Вечером во вторник, 8 октября, воздушное судно вынужденно село в аэропорту Омска из-за плохого самочувствия человека.

В областном минздраве, ссылаясь на источник в экстренных службах, уточнили, что смерть пассажира наступила во время полета. К настоящему моменту информации о причинах кончины человека не поступало. Его тело уже передано правоохранительным органам.