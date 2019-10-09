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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Во время полета из Красноярска в Москву скончался пассажир

, 09:15 [ «Аргументы Недели» ]

Во время полета из Красноярска в Москву скончался пассажир
фото: pixabay.com
Во время полета из Красноярска в Москву на борту самолета скончался пассажир. Вечером во вторник, 8 октября, воздушное судно вынужденно село в аэропорту Омска из-за плохого самочувствия человека. 
 
В областном минздраве, ссылаясь на источник в экстренных службах, уточнили, что смерть пассажира наступила во время полета. К настоящему моменту информации о причинах кончины человека не поступало. Его тело уже передано правоохранительным органам.
 
Как сообщает сегодня утром РИА "Новости", на борту Boeing 737-800 в момент случившегося находились 142 пассажира.
ЕТ

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