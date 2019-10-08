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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово
фото: pixabay.com
Во вторник, 8 октября, стало известно, что арестован обвиняемый в лишении жизни студентки в Домодедово. Ранее следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней 34-летнему жителю Подмосковья.
 
Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий отметила, что по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении мужчины в виде заключения под стражу, передает РИА "Новости".
 
Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Впоследствии был задержан подозреваемый в совершении преступления. 
ЕТ

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