Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово

Во вторник, 8 октября, стало известно, что арестован обвиняемый в лишении жизни студентки в Домодедово. Ранее следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней 34-летнему жителю Подмосковья.

Старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий отметила, что по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в отношении мужчины в виде заключения под стражу, передает РИА "Новости".

Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Впоследствии был задержан подозреваемый в совершении преступления.