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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Нижнем Новгороде спасли гражданина, повисшего из-за пожара на карнизе

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Нижнем Новгороде спасли гражданина, повисшего из-за пожара на карнизе
фото: pixabay.com
Сотрудники МЧС спасли жителя Нижнего Новгорода, который повис на карнизе 11 этажа из-за вспыхнувшего в квартире пожара. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 8 октября, в пресс-службе ведомства.
 
Инцидент произошел в доме на улице Невзоровых в Советском районе Нижнего Новгорода 6 октября. Пожарные, прибывшие на место, увидели гражданина, который висел на карнизе 11 этажа и опирался на кронштейн спутниковой антенны коленом. Из соседнего окна валил дым. 
 
Спецтехника не могла подъехать к зданию на нужное расстояние из-за плотно припаркованных автомобилей, вследствие чего начальник караула Сергей Канов установил штурмовую лестницу и по ней поднялся в горящую квартиру с 10 этажа. Спасатель помог мужчине подобраться ближе к окну. В этот момент дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС. Совместными усилиями гражданина удалось втянуть внутрь.
 
Как сообщает РИА "Новости", причиной возгорания стало неосторожное курение хозяина жилплощади. Решается вопрос о поощрении личного состава, который участвовал в спасении человека.
ЕТ

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