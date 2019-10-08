В Нижнем Новгороде спасли гражданина, повисшего из-за пожара на карнизе

Сотрудники МЧС спасли жителя Нижнего Новгорода, который повис на карнизе 11 этажа из-за вспыхнувшего в квартире пожара. Соответствующую информацию предоставили во вторник, 8 октября, в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в доме на улице Невзоровых в Советском районе Нижнего Новгорода 6 октября. Пожарные, прибывшие на место, увидели гражданина, который висел на карнизе 11 этажа и опирался на кронштейн спутниковой антенны коленом. Из соседнего окна валил дым.

Спецтехника не могла подъехать к зданию на нужное расстояние из-за плотно припаркованных автомобилей, вследствие чего начальник караула Сергей Канов установил штурмовую лестницу и по ней поднялся в горящую квартиру с 10 этажа. Спасатель помог мужчине подобраться ближе к окну. В этот момент дверь в квартиру вскрыли сотрудники МЧС. Совместными усилиями гражданина удалось втянуть внутрь.