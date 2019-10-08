Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

"Гадалка" из интернета выманила у москвича два миллиона рублей

, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

"Гадалка" из интернета выманила у москвича два миллиона рублей
фото: pixabay.com
"Гадалка" из интернета выманила у москвича два миллиона рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что в минувший понедельник мужчина обратился в полицию с заявлением о случившемся.
 
Гражданин 1990 года рождения сообщил, что 9 июля он зашел на один из сайтов и позвонил по указанному там номеру. Трубку взяла женщина, представившаяся Галиной. В ходе разговора мужчина договорился с ней о процессе снятия порчи, передает РИА "Новости".
 
В течение полутора месяцев гражданин перевел "гадалке" 2 миллиона 58 тысяч рублей на различные банковские карты. В какой-то момент он осознал, что связался с мошенницей и обратился в правоохранительные органы.
ЕТ

//картина дня

В мире

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее. В Минтрансе уточнили, что график пассажирского движения по Крымскому мосту не меняется.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться…

//новости ан

//новости ан

В Якутске крупное ЧП в следственном изоляторе. Покончил с собой один из обвиняемых по громкому уголовному делу об аварии на шахте «Мир», когда из-за затопления под землей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан