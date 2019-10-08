//Происшествия 13+
"Гадалка" из интернета выманила у москвича два миллиона рублей
8 октября 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
8 октября 2019, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк во вторник оценил сообщения о возможных планах администрации Трампа выйти…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в минувший понедельник сообщил, что в стране были разработаны новые вооружения, возможностей которых "никто не может…
В мире
Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее. В Минтрансе уточнили, что график пассажирского движения по Крымскому мосту не меняется.
Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта…
В Росстате во вторник сообщили, что количество мигрантов в России в этом году бьет все рекорды. За первые семь месяцев 2019 года миграционный прирост…
Томские ученые зафиксировали взрыв "климатической бомбы" на территории России. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет…
Узбекский футбольный клуб «Пахтакор» планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Шотой Арвеладзе. Об этом «Аргументам недели» рассказал…
Во вторник, 8 октября, стало известно, что арестован обвиняемый в лишении жизни студентки в Домодедово. Ранее следователи предъявили обвинение в убийстве…
Сегодня стали известны имена лауреатов Нобелевской премии по физике за 2019 год. Согласно последней информации, трое ученых получат награду за свои работы и достижения…
Роструд напомнил о последних длинных выходных в текущем году. В ведомстве во вторник, 8 октября, напомнили, что россияне смогут больше отдыхать в ноябре в связи…
Среди 8 млн анкет взломанной базы «Билайна» есть логины, по которым свой домашний интернет регистрировал российский блогер Илья Варламов. Недоброжелатели могли…
Жаркое из блогов
Как леса и посадки новых лесов могут повлиять на климат? Если посадить лес, скажем, в Сахаре, насильно посадить, это поможет образоваться там дождям или нет?
Общество
В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться…
Медики рассказали, что анемия имеется у примерно 2 млрд граждан во всем мире, а появляется она из-за низкого уровня эритроцитов. Среди основных симптомов: бледность кожи…
В Индии четыре человека погибли при попытке сделать эффектное селфи. В полиции в минувший понедельник, 7 октября, сообщили, что данное происшествие случилось у дамбы…
Общество
Дикие и агрессивные. Жители республики Татарстана заметили новых грызунов. Они появились в многоэтажках с приходом зимы. Об этом сообщают местные СМИ.
Телеведущая Ксения Бородина трое суток провела в больнице со своей дочерью Марусей. Ранее стало известно, что десятилетняя девочка была экстренно госпитализирована…
Сотрудники МЧС спасли жителя Нижнего Новгорода, который повис на карнизе 11 этажа из-за вспыхнувшего в квартире пожара. Соответствующую информацию предоставили во вторник…
Посещение туалетов на всех российских вокзалах станет бесплатным. Во вторник, 8 октября, сотрудники пресс-службы Дирекции железнодорожных вокзалов, нововведения начнут…
Общество
В Якутске крупное ЧП в следственном изоляторе. Покончил с собой один из обвиняемых по громкому уголовному делу об аварии на шахте «Мир», когда из-за затопления под землей…
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Российской Федерации Евгений Брюн утром во вторник, 8 октября, рассказал, почему на Чукотке зафиксирована высокая…
Cервис путешествий Туту.ру запускает шестой раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. С Дальнего Востока возвращаются в Центральную Россию…
Глава Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 октября, сделал важное заявление. По словам политика, действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен…
В матче ЦСКА – «Ростов» (1:3) первый гол гости забили (Хорен Байрамян), разыграв комбинацию после углового удара. Событие для еженедельника «Аргументы недели»…
Бразильские студенты обнаружили на атлантическом побережье штата Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием на русском языке. Впоследствии выяснилось, что письмо было написано…
Президент Национальной федерации бадминтона России Сергей Шахрай предложил включить бадминтон в программу Зимних Олимпийских игр. С такой идеей он выступил на заседании…
"Гадалка" из интернета выманила у москвича два миллиона рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили, что в минувший понедельник мужчина обратился в полицию…
Под Омском семилетний мальчик был экстренно доставлен в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Соответствующую информацию во вторник, 8 октября, предоставили…
Правительство Латвии поддержало полный переход на обучение на латышском языке. На всех уровнях образования. Агентство Kantar провело опрос латвийцев на предмет данной…
В ГСУ СК России по Московской области во вторник, 8 октября, назвали причину смерти известного российского актера Дмитрия Марьянова. Артист ушел из жизни в октябре 2017…
Москвичка Алена Попова подала в Московский суд иск с требованием признать распознавание лиц системой городского видеонаблюдения незаконным. Попова считает, что…
Всемирно известный американский актер Джим Керри опубликовал в социальной сети карикатуру на беседу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с украинским…
Источники утром во вторник, 8 октября, сообщили, что актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда…
Происшествия
У жителя Москвы похитили сумку, в которой находились 7 миллионов рублей. Соответствующую информацию утром во вторник, 8 октября, предоставили сотрудники пресс-службы…
Депутат Госдумы Инга Юмашева во вторник высказалась о допросе, которому ее подвергли в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Инцидент произошел, когда политик прибыла…
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что операция на севере Сирии может иметь дестабилизирующие последствия для самой Турции, всего региона…
Звезда сериала "Счастливы вместе", известная актриса Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений об исчезновении. Артистка побеседовали с журналистами и рассказала…
Специалисты МЧС рассказали, как правильно подготовить дачный дом к зиме, чтобы уберечь его от пожара. Спасатели назвали несколько ключевых правил, которые следует…
На сайте Change.org создана петиция с требованием вернуть на родину задержанную в Иране журналистку Юлию Юзик. Петиция адресована послу Ирана в России.
Итальянский велосипедист Джованни Яннелли умер после гоночного заезда. Молодой человек не смог доехать до финишной черты 100 метров. О трагедии сообщили в La Gazetta…
В МИД России высказались по поводу недавнего заявления министра образования Украины Анны Новосад о том, что к 2020 году все русскоязычные школы страны будут переведены…
В Курске в понедельник, 7 октября, вечером дорожно-транспортное происшествие произошло на Магистральном проезде, в районе дома № 10. В результате ДТП погибли два человека…
В Соединённых Штатах оценили влияние России в Черном море. Отмечается, что Черноморский регион представляет собой место конкуренции России и Запада.
В Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра имени Блохина на Каширке в Москве будут массово…
Владимир Соловьев дал совет коллеге Ксении Собчак, чем заняться после свадьбы в "медовый месяц". Собчак вынудила Соловьева дать ей рекомендацию побольше обращать…
Президент США Дональд Трамп собирается отомстить Турции. Он в Twitter написал угрозу Анкаре уничтожить экономику Турции. Американский лидер пригрозил на фоне подготовки…
Семь объектов региональной собственности подготовлены к продаже. Среди них снова яхта «Виктория», приобретенная при бывшем губернаторе Викторе Ишаеве.
Осенью многие начинают жаловаться на недостаток энергии, упадок сил и даже наступающую депрессию. Солнечных дней становится катастрофически мало, а дождливая погода…
Анна Михалкова опубликовала в Инстаграм смелое фото. 45-летняя Анна, мама троих детей, на фото без грамма косметики. И выглядит как подросток. Или как ее младшая сестра…
Глава российского Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с американским коллегой Марком Эспером. Переговоры состоялись в понедельник…
Специалисты в области здравоохранения рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы снизить риск инсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится…
И вновь латвийская компания airBaltic дала повод о себе говорить. Но теперь в «компании» с аэропортом «Рига». Данные объекты «не угодили» музыкальному критику Артемию…
В Казани в здании тира республиканского Министерства внутренних дел (МВД) погиб сотрудник правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства смерти…
Претворение в жизнь соглашений, касающихся урегулирования конфликта на территории Донбасса, не следует расценивать как установление мира между Украиной и Россией. Такое…