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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Под Омском семилетнего мальчика госпитализировали с отравлением алкоголем

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Под Омском семилетнего мальчика госпитализировали с отравлением алкоголем
фото: pixabay.com
Под Омском семилетний мальчик был экстренно доставлен в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Соответствующую информацию во вторник, 8 октября, предоставили сотрудники УМВД по региону.
 
Установлено, что накануне ребенок находился на стадионе, нашел там бутылку с неизвестной жидкостью и сделал несколько глотков. После этого мальчик пошел домой, однако его походка была слишком шаткой, вследствие чего на него обратили внимание прохожие и проезжавшие мимо судебные приставы, которые вызвали "скорую".
 
Как сообщает РИА "Новости", впоследствии полицейские сообщили о случившемся матери ребенка, которая состоит на профилактическом учете и считается неблагополучным родителем. Выясняется, что именно выпил мальчик.
ЕТ

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