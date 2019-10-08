Под Омском семилетнего мальчика госпитализировали с отравлением алкоголем

Под Омском семилетний мальчик был экстренно доставлен в медицинское учреждение с алкогольным отравлением. Соответствующую информацию во вторник, 8 октября, предоставили сотрудники УМВД по региону.

Установлено, что накануне ребенок находился на стадионе, нашел там бутылку с неизвестной жидкостью и сделал несколько глотков. После этого мальчик пошел домой, однако его походка была слишком шаткой, вследствие чего на него обратили внимание прохожие и проезжавшие мимо судебные приставы, которые вызвали "скорую".