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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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У москвича украли сумку с 7 млн рублей

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

У москвича украли сумку с 7 млн рублей
фото: pixabay.com

У жителя Москвы похитили сумку, в которой находились 7 миллионов рублей. Соответствующую информацию утром во вторник, 8 октября, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

Установлено, что неизвестный злоумышленник назначил москвичу встречу под предлогом продажи машины и украл у него сумку с деньгами, после чего скрылся. Как сообщает сегодня ТАСС, происшествие случилось по адресу: улица Шаболовка, дом 34, строение 7.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный особо крупном размере". Преступника ищут.

ЕТ

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