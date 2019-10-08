У москвича украли сумку с 7 млн рублей

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8 октября 2019, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

У жителя Москвы похитили сумку, в которой находились 7 миллионов рублей. Соответствующую информацию утром во вторник, 8 октября, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

Установлено, что неизвестный злоумышленник назначил москвичу встречу под предлогом продажи машины и украл у него сумку с деньгами, после чего скрылся. Как сообщает сегодня ТАСС, происшествие случилось по адресу: улица Шаболовка, дом 34, строение 7.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный особо крупном размере". Преступника ищут.