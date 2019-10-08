Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Ученые зафиксировали "взрыв климатической бомбы" в России

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые зафиксировали "взрыв климатической бомбы" в России
фото: pixabay.com

Томские ученые зафиксировали взрыв "климатической бомбы" на территории России. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о выбросе метана в Восточно-Сибирском море.

Метан был высвобожден тающей подводной мерзлотой. Уточняется, что выброс парникового газа эксперты заметили в ходе экспедиции на судне "Академик М. Келдыш".

Как уточняет утром во вторник, 8 октября, портал kp.ru, целью данной экспедиции было выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты из-за глобального потепления.

ЕТ

//картина дня

В мире

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее. В Минтрансе уточнили, что график пассажирского движения по Крымскому мосту не меняется.

Грузовое движение по железной дороге в Крым запустят в июне 2020 года, а не в декабре 2018, как планировалось ранее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пока многие СМИ взахлеб цитировали слова Германа Грефа, что утечка из Сербанка составляет всего 200 фамилий, в даркнете свободно распространяется ссылка, по которой можно…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Грудинин судится с врачами, которые признали его жену инвалидом второй группы. И все из-за развода, ведь по закону недееспособному супругу полагается 2/3 имущества…