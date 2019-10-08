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8 октября 2019, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Томские ученые зафиксировали взрыв "климатической бомбы" на территории России. Согласно последней информации осведомленных источников, речь идет о выбросе метана в Восточно-Сибирском море.

Метан был высвобожден тающей подводной мерзлотой. Уточняется, что выброс парникового газа эксперты заметили в ходе экспедиции на судне "Академик М. Келдыш".

Как уточняет утром во вторник, 8 октября, портал kp.ru, целью данной экспедиции было выявление биогеохимических и экологических последствий таяния подводной мерзлоты из-за глобального потепления.