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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Курске маршрутка попала в ДТП. Есть погибшие и пострадавшие

, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Курске маршрутка попала в ДТП. Есть погибшие и пострадавшие
фото с сайта МЧС

В Курске в понедельник, 7 октября, вечером дорожно-транспортное происшествие произошло на Магистральном проезде, в районе дома номер 10. По данным МЧС, столкнулись три автомобиля: маршрутный микроавтобус "Газель", грузовой автомобиль и автомобиль "Мерседес".

В результате ДТП погибли два человека, и шесть человек пострадали. Как передал "Пятый канал", водитель маршрутки влетел в стоящий на обочине самосвал.

На место происшествия были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД, бригады скорой помощи. Спасатели АСС Курской области проводили работы по деблокировке и спасению людей.

Очевидцы ДТП в социальных сетях пишут, что в маршрутке впереди сидели две девушки. Официального подтверждения данной информации нет. Также жители Курска пишут, что перекресток, на котором произошла авария, плохо освещен, а фуры там регулярно паркуются.

ИЧ

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