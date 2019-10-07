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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Казани в тире здания МВД погиб сотрудник полиции. Капитану было 32 года

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Казани в тире здания МВД погиб сотрудник полиции. Капитану было 32 года
фото: pixabay.com

В Казани в здании тира республиканского Министерства внутренних дел погиб сотрудник правоохранительных органов. Издание "Бизнес-Онлайн" со ссылкой на собственный источник написало о гибели капитана полиции Марата Абзалеева. Ему было 32 года.

Представители МВД Татарстана сообщили, что сотрудник полиции ушел из жизни по своей воле.  Уточняется, что раненного мужчину успели передать медикам, но полицейский умер машине скорой помощи по пути в больницу.

По данным МВД, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства сотрудника полиции.  Для выяснения всех обстоятельств и причин гибели капитана полиции, а также для проведения служебной проверки создана комиссия под руководством заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан.

ИЧ

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