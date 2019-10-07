На борту самолета Сочи-Москва умер мужчина

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7 октября 2019, 19:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Воронеже из-за смерти пассажира совершил незапланированную посадку самолёт авиакомпании Utair, следовавший рейсом Сочи - Москва. Сообщается, что на время стоянки 178 пассажиров разместили в здании воронежского аэровокзала.

«Самолет, который летел по маршруту Сочи — Москва, сел в аэропорту Воронежа. На борту умер человек, там работают следователи, уточняют ситуацию, в самолет никого не пускают», - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что погибшим оказался 60-летний мужчина. Вылет самолёта во Внуково запланирован на 18.20 по московскому времени, передаёт ТАСС.