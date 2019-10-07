Назвали главную причину пожара в детском лагере Холдоми

//Происшествия 13+

7 октября 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Стала известна официальная версия причины пожара, произошедшего в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. Ее озвучил замглавы МЧС России.

Игорь Кобзев, заместитель главы МЧС России и главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору принял участие во всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей в 2019 году. В ходе совещания Кобзев сообщил, что причиной главной трагедии Хабаровского края в этом году – пожаре в Холдоми – стал аварийный режим работы электросетей.

Напомним, жуткая трагедия произошла в ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса, где располагался также палаточный лагерь для детей и подростков. Огонь охватил 2,4 тысячи квадратных метров. Из установленных 26 жилых палаток полностью выгорели 20. Одна девочка погибла в огне, трое детей скончались в больнице от полученных ожогов.

По этому делу были арестованы директор лагеря, владелец горнолыжного комплекса и начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.