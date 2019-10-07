В Москве в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус

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7 октября 2019, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МЧС РФ

В понедельник, 7 октября, на севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся рейсовый автобус, сообщили в пресс-службе МЧС. По словам очевидцев, произошла авария, после чего транспортное средство загорелось.

"Внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, в сторону области, происходит загорание автобуса", - уточнили в МЧС РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на место происшествия отправлены пожарные и спасатели для ликвидации возгорания. Уже начался процесс тушения. Информация о пострадавших или погибших не сообщается.

Известно, что все люди из тоннеля эвакуированы, передаёт РЕН ТВ.

Машины сдают назад, чтобы оперативно покинуть тоннель.

Видео с места происшествия можно увидеть здесь.