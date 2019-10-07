В Петербурге нашли школьницу, которая ушла из дома 31 декабря прошлого года

В Санкт-Петербурге нашли школьницу, которая 31 декабря прошлого года ушла из дома в Северной столице. Информацию предоставили в понедельник, 7 октября, в следственном управлении СК РФ по городу.

Вечером 4 октября текущего года домой вернулась школьница 2004 года рождения, которая пропала в день перед Новым годом. Девочка сообщила родителям, что все это время работала в различных заведениях общепита и снимала квартиру, передает сегодня ТАСС.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства столь длительного отсутствия школьницы дома. Специалисты изучат причины ее ухода и выяснят, в каких условиях она жила.