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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Петербурге нашли школьницу, которая ушла из дома 31 декабря прошлого года

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге нашли школьницу, которая ушла из дома 31 декабря прошлого года
фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге нашли школьницу, которая 31 декабря прошлого года ушла из дома в Северной столице. Информацию предоставили в понедельник, 7 октября, в следственном управлении СК РФ по городу.

Вечером 4 октября текущего года домой вернулась школьница 2004 года рождения, которая пропала в день перед Новым годом. Девочка сообщила родителям, что все это время работала в различных заведениях общепита и снимала квартиру, передает сегодня ТАСС.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства столь длительного отсутствия школьницы дома. Специалисты изучат причины ее ухода и выяснят, в каких условиях она жила.

ЕТ

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