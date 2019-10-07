В Москве на Новорижском шоссе перевернулся грузовик

В понедельник, 7 октября, на Новорижском шоссе в Москве перевернулся грузовик. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники Центра организации дорожного движения в Twitter.

Инцидент произошел в 1,5 километра от МКАД в сторону области. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.