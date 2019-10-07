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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Москве на Новорижском шоссе перевернулся грузовик

, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на Новорижском шоссе перевернулся грузовик
фото: pixabay.com
В понедельник, 7 октября, на Новорижском шоссе в Москве перевернулся грузовик. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники Центра организации дорожного движения в Twitter.
 
Инцидент произошел в 1,5 километра от МКАД в сторону области. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
 
Как сообщили сегодня в ЦОДД, на месте случившегося в настоящий момент работают оперативные службы. Движение транспорта по Новорижскому шоссе в область осуществляется только по трем полосам из пяти. Автомобилистов призывают по возможности выбирать пути объезда.
ЕТ

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