Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей
фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Набережных Челнах местная жительница ранила ножом двух малолетних сыновей. Теперь 32-летняя женщина подозревается в покушении на убийство.

"По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя подозреваемая поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Затем женщина, взяв нож, нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе", - сообщили в пресс-службе СК РФ ТАСС.

В ведомстве уточнили, что младший сын скончался на месте, старшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Женщина тоже находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

БА

//картина дня

В мире

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Эксперт убежден, что Зеленский способен сделать Украину "мирной страной"

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в понедельник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в силах вернуть мир в Донбасс и в целом сделать Украину "мирной страной".

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвийская национальная опера – гордость государства. Директор Латвийской национальной оперы и балета Зигмар Лиепиньш – гордость государства. Он известный латвийский…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Сегодня в гостях у еженедельника «Аргументы недели» член Президиума Вольного экономического общества России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг…