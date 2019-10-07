В Татарстане женщина ранила ножом двух сыновей

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7 октября 2019, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Минувшей ночью в Набережных Челнах местная жительница ранила ножом двух малолетних сыновей. Теперь 32-летняя женщина подозревается в покушении на убийство.

"По версии следствия, ночью 6 октября в Набережных Челнах 32-летняя подозреваемая поругалась на почве ревности с супругом, после чего тот ушел из дома. Затем женщина, взяв нож, нанесла множественные ранения грудной клетки сыновьям 2013 и 2017 годов рождения, а затем нанесла ранения и себе", - сообщили в пресс-службе СК РФ ТАСС.

В ведомстве уточнили, что младший сын скончался на месте, старшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Женщина тоже находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.