В Подмосковье мужчина угнал BMW с ребенком в салоне

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который угнал автомобиль с ребёнком в салоне. Инцидент произошёл вечером 5 октября в Павловском Посаде.
Согласно источнику, мужчина угнал машину марки BMW, не заметив юного пассажира на заднем сидении. Увидев ребёнка, злоумышленник высадил его посреди дороги и скрылся с места происшествия, передаёт РЕН ТВ.
Покатавшись на иномарке, мужчина принял решение её сжечь около деревни Быково. А позже сам явился в отделение полиции и признался в содеянном.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельство произошедшего инцидента.