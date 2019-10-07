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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Подмосковье мужчина угнал BMW с ребенком в салоне

, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье мужчина угнал BMW с ребенком в салоне
фото: сайт МВД РФ

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который угнал автомобиль с ребёнком в салоне. Инцидент произошёл вечером 5 октября в Павловском Посаде.

Согласно источнику, мужчина угнал машину марки BMW, не заметив юного пассажира на заднем сидении. Увидев ребёнка, злоумышленник высадил его посреди дороги и скрылся с места происшествия, передаёт РЕН ТВ.

Покатавшись на иномарке, мужчина принял решение её сжечь около деревни Быково. А позже сам явился в отделение полиции и признался в содеянном.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельство произошедшего инцидента.

БА

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