В Подмосковье мужчина угнал BMW с ребенком в салоне

//Происшествия 13+

7 октября 2019, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МВД РФ

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который угнал автомобиль с ребёнком в салоне. Инцидент произошёл вечером 5 октября в Павловском Посаде.

Согласно источнику, мужчина угнал машину марки BMW, не заметив юного пассажира на заднем сидении. Увидев ребёнка, злоумышленник высадил его посреди дороги и скрылся с места происшествия, передаёт РЕН ТВ.

Покатавшись на иномарке, мужчина принял решение её сжечь около деревни Быково. А позже сам явился в отделение полиции и признался в содеянном.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельство произошедшего инцидента.