В обрушившемся здании в Нижнем Новгороде были расположены учебные классы РПЦ

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7 октября 2019, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МЧС РФ

В пресс-службе Нижегородской епархии рассказали, что на улице Суетинской обрушилось здание, которое использовалось как центр подготовки церковных специалистов.

"В здании на улице Суетинской, 29 размещается центр подготовки церковных специалистов Нижегородской епархии Русской православной церкви. Там никто не жил, размещались учебные классы", - передаёт сообщение РИА Новости.

В центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обрушении кладки стены с 3-го по 1-й этажи. Уточняется, что на момент происшествия в здании находились 3 человека, среди них детей не было. Все покинули помещение самостоятельно, пострадавших нет.

Площадь обрушения составила 70 квадратных метров.