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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На одной из петербургских улиц нашли череп

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

На одной из петербургских улиц нашли череп
фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге на улице Дыбенко был обнаружен человеческий череп. Согласно последней информации, в полицию с этим сообщением обратилась 14-летняя школьница.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые подтвердили полученную информацию, передает портал АН "Оперативное прикрытие".

Череп к настоящему моменту тщательно изучили эксперты, которые установили, что смерть человека наступила около года назад. Находка была направлена в морг. По факту случившегося в северной столице сейчас проводится проверка.

ЕТ

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