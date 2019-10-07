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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Москве грабитель с лезвием похитил у мужчины 300 тысяч рублей

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве грабитель с лезвием похитил у мужчины 300 тысяч рублей
фото: pixabay.com
В Москве неизвестный злоумышленник ограбил неработающего жителя столицы на 300 тысяч рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, преступник угрожал гражданину лезвием. 
 
В пресс-службе столичного главка полиции уточнили, что инцидент произошел на улице Веерная. Правоохранители установили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на лезвие, открыто забрал у неработающего мужчины 1966 года рождения 300 тысяч рублей. После случившегося злоумышленник скрылся.
 
Как сообщает РИА "Новости", следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой в крупном размере".
ЕТ

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