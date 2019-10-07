В Москве грабитель с лезвием похитил у мужчины 300 тысяч рублей

В Москве неизвестный злоумышленник ограбил неработающего жителя столицы на 300 тысяч рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, преступник угрожал гражданину лезвием.

В пресс-службе столичного главка полиции уточнили, что инцидент произошел на улице Веерная. Правоохранители установили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на лезвие, открыто забрал у неработающего мужчины 1966 года рождения 300 тысяч рублей. После случившегося злоумышленник скрылся.