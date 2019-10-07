//Происшествия 13+
В Москве грабитель с лезвием похитил у мужчины 300 тысяч рублей
7 октября 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
7 октября 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин совместно с министром обороны Сергеем Шойгу совершил прогулку по сибиркой тайге накануне своего дня рождения. Российскому лидеру…
В Пентагоне заявили, что Турция не будет принимать участие в военной операции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии. Соответствующая информация содержится…
В мире
Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.
Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
Жители России смогут покупать новые машины на срок от часа до года
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Согласие Киева на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера» деморализовало украинских военных. Об этом заявил Андрей Билецкий, основатель полка…
Это интервью пролежало у меня несколько лет. Интервью с французским актером Жан-Луи Трентиньян, который знаком российскому зрителю по картинам «И Бог…
Общество
Существует распространённое мнение, что все спортсмены без исключения должны употреблять в своём рационе огромное количества белка, чтобы быть…
Львовский телеведущий Олег Радык предложил план возвращения Донбасса в состав Украины, предполагающий репрессии в отношении местного населения…
Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании. Видео
Поклонники известного российского певца волнуются за состояние перенёсшего инсульт Бориса Моисеева. В некоторых источниках появилась информация, что артист практически…
В Санкт-Петербурге нашли школьницу, которая 31 декабря прошлого года ушла из дома в Северной столице. Информацию предоставили в понедельник, 7 октября, в следственном…
Политика
Президент Белоруссии начал активно ездить по государствам, которые либо называют Россию врагом, либо выступают с какими-либо претензиями. После Украины Александр…
Специалисты назвали самый полезный растительный продукт против онкологических заболеваний и сахарного диабета. Соответствующая информация содержится в материале…
Жаркое из блогов
Слышали про выражение "инициативный дурак хуже вредителя"? Вы даже не представляете, насколько оно актуально в современной России! Ведь нашу страну окружают враги…
Легендарная картина итальянского художника Леонардо да Винчи "Мона Лиза" вернулась на свое историческое место в Лувре. Ранее полотно было перемещено в другой зал музея…
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отпразднует свой день рождения. Российскому лидеру исполнилось в понедельник, 7 октября, 67 лет…
Жестокое обращение с пациентами и электрошок без анестезии. Это эпизоды из доклада комитета Совета Европы, занимающегося профилактикой пыток. Документ рассказывает…
Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин днем в понедельник, 7 октября, прокомментировал ранее озвученный план по "сдерживанию"…
На 73-й минуте матча «Локомотив» - «Арсенал» (2:1) вратарь Гилерме подбросил мяч в воздух, чтобы ввести его ногой в игру, но нападающий гостей Ломовицкий перехватил мяч и…
Минздрав Татарстана отказался компенсировать покупку жизненно важного, но дорогого, лекарства жительнице Набережных Челнов. Врачи напугали скорой смертью. И она подала…
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал для еженедельника «Аргументы недели» судейство в 12-м туре чемпионата России, определив четыре грубые ошибки, три из которых прямо…
Специалисты, работающие в Соединенных Штатах, определили неожиданного пособника рака. Это короткий сон, говорится в материале, который появился некоторое время назад…
Происшествия
Минувшей ночью в Набережных Челнах местная жительница ранила ножом двух малолетних сыновей. Теперь 32-летняя женщина подозревается в покушении на убийство. Возбуждено…
Происшествия
В понедельник, 7 октября, на Новорижском шоссе в Москве перевернулся грузовик. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники Центра организации…
Подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово сознался в совершении преступления и объяснил, почему сделал это. Информацию предоставили в областном следственном…
Происшествия
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который угнал автомобиль с ребёнком в салоне. Инцидент произошёл вечером 5 октября в Павловском Посаде…
Стало известно, что Нобелевскую премию по медицине и физиологии за 2019 год вручат за борьбу с раком. Согласно последней информации, премии удостоились Уильям Кэлин, сэр…
В пресс-службе Нижегородской епархии рассказали, что на улице Суетинской обрушилось здание, которое использовалось как центр подготовки церковных специалистов. Площадь…
В мире
Латвийская национальная опера – гордость государства. Директор Латвийской национальной оперы и балета Зигмар Лиепиньш – гордость государства. Он известный латвийский…
Наталья Никонорова, министр иностранных дел самопровозглашенной ДНР, рассказала, какое будущее ждет Донбасс после возвращения в состав Украины, которое предусмотрено…
Шведская эко-активистка Грета Тунберг вновь переписала свой статус в социальной сети, который был изменён после слов президента РФ Владимира Путина о ней. После чего…
В последнее время поклонники телеведущей Анфисы Чеховой все чаще стали писать, что они поправилась и возвращается к своим прежним параметрам. Знаменитость, однако…
Происшествия
Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге на улице Дыбенко был обнаружен человеческий череп. Согласно последней информации, в полицию с этим сообщением обратилась…
Специалисты в области здравоохранения перечислили симптомы, которые свидетельствуют о наступающем инсульте головного мозга. Данной теме посвящена публикация, появившаяся…
Блогерша из узбекского Хорезма оказалась в психиатрической больнице. После того, как полиция заметила изменения в психике арестованной Шабнам Оллошукуровой, её отправили…
Ночь на понедельник, 7 октября, стала самой холодной в Москве этой осенью. Соответствующую информацию предоставила ранее сегодня главный специалист Московского метеобюро…
В альпийских горных массивах происходит сползание крупных ледников. За сутки они могут сдвигаться примерно на полметра в сторону населённых пунктов. Власти предупреждают…
В Москве неизвестный злоумышленник ограбил неработающего жителя столицы на 300 тысяч рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, преступник угрожал…
Известная российская актриса Настасья Самбурская поделилась с поклонниками серией смелых снимков в совместном купальнике на острове Самуи (Тайланд). Подписчиков покорила…
Массовые акции протеста против согласия Киева на «формулу Штайнмайера» выльются в восстание против президента Владимира Зеленского. С таким прогнозом выступил украинский…
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утром в понедельник, 7 октября, сделал резонансное заявление. По словам политика, Соединенные Штаты Америки начали выводить войска…
В понедельник, 7 октября, президент РФ Владимир Путин празднует свой 67-ой день рождения. Перечислен список подарков, которые дарили главе государства.
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь главы…
По официальным данным, безработица в США достигла самого низкого за 50 лет уровня - 3.5% при фактическом отсутствии роста заработной платы - 0% месяц к месяцу. Для…
В Госдепартаменте заявили, что Россия с марта по сентябрь текущего года сократила количество ядерных боеголовок в своем арсенале на 35, а Соединенные Штаты Америки…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения военного полигона рассказал о том, как он воспитывал своего старшего сына в детстве. По его словам, Виктору…
В США выявили возможное условие свержения украинского президента Владимира Зеленского жителями бывшей советской республики. Соответствующий материал опубликовало одно…
Политика
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в понедельник прибыл в Ирак с первым за последние пять лет визитом. Известно, что правительственный борт…
Утром в понедельник, 7 октября, на юге Италии произошло землетрясение. Соответствующую информацию ранее предоставили специалисты Национального института геофизики…
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Согласно последней информации источника в экстренных службах столицы, одна из машин после…
Жители подмосковного города Орехово-Зуево Олег и Инна Солнышкины назвали новорожденную дочь Россией. Отец девочки объяснил значение имени для их семьи. Малышка родилась…
У индивидуального предпринимателя из Москвы в минувшее воскресенье, 6 октября, угнали иномарку. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль…
Вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года, спровоцировал своими действиями Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения…
На проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. Согласно последним данным, в результате случившегося…
Экономика
Сегодня в гостях у еженедельника «Аргументы недели» член Президиума Вольного экономического общества России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг…
Происшествия
Житель американского штата Флорида выстрелил в своего зятя, который прилетел к нему погостить из Норвегии. Отмечается, что инцидент произошёл из-за неудачного сюрприза…