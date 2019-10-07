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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в Москве

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре машины столкнулись на Киевском шоссе в Москве
фото: pixabay.com

На Киевском шоссе в Москве произошла авария с участием четырех автомобилей. Согласно последней информации источника в экстренных службах столицы, одна из машин после столкновения загорелась.

ДТП случилось на 37-м километре Киевского шоссе в сторону области. К настоящему моменту известно, что в ходе аварии пострадали два человека, которые, однако, отказались от госпитализации, передает утром в понедельник, 7 октября, ТАСС.

В столичном управлении ГИБДД уже подтвердили факт столкновения машин, но не уточнили подробности. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

ЕТ

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