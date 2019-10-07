Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

У предпринимателя из Москвы в Петербурге угнали иномарку за 7,5 млн рублей

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

У предпринимателя из Москвы в Петербурге угнали иномарку за 7,5 млн рублей
фото: pixabay.com

У индивидуального предпринимателя из Москвы в минувшее воскресенье, 6 октября, угнали иномарку. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль оценивается в 7,5 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что в полицию обратился 27-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный злоумышленник похитил принадлежащую ему машину, которая была припаркована у дома № 23/1 по Арцеуловской аллее.

Как сообщает "Росбалт", по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

ЕТ

//картина дня

В мире

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном СМИ.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В убийстве 17-летней девушки-студентки в Домодедово подозревается 34-летний мужчина. Следователи задержали местного жителя. Следствие будет ходатайствовать перед судом…

//новости ан