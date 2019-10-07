У предпринимателя из Москвы в Петербурге угнали иномарку за 7,5 млн рублей

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7 октября 2019, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

У индивидуального предпринимателя из Москвы в минувшее воскресенье, 6 октября, угнали иномарку. Согласно последней информации осведомленных источников, автомобиль оценивается в 7,5 млн рублей.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что в полицию обратился 27-летний мужчина. Он заявил, что неизвестный злоумышленник похитил принадлежащую ему машину, которая была припаркована у дома № 23/1 по Арцеуловской аллее.

Как сообщает "Росбалт", по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".