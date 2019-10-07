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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

В Петербурге автомобиль врезался в остановку, погибла женщина

, 10:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге автомобиль врезался в остановку, погибла женщина
фото: pixabay.com
На проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. Согласно последним данным, в результате случившегося погибла пожилая женщина.
 
Пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что авария произошла накануне вечером. Один автомобиль столкнулся с другим, вследствие чего выехал на остановку и сбил двух пешеходов. Одна пострадавшая скончалась на месте, а другая получила тяжелые травмы.
 
Как сообщает в понедельник РИА "Новости", в настоящий момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. 
ЕТ

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