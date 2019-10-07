В Петербурге автомобиль врезался в остановку, погибла женщина

На проспекте Энгельса в Выборгском районе Санкт-Петербурга иномарка врезалась в остановку общественного транспорта. Согласно последним данным, в результате случившегося погибла пожилая женщина.

Пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что авария произошла накануне вечером. Один автомобиль столкнулся с другим, вследствие чего выехал на остановку и сбил двух пешеходов. Одна пострадавшая скончалась на месте, а другая получила тяжелые травмы.