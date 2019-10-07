Американец застрелил зятя из-за сюрприза

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7 октября 2019, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Житель американского штата Флорида выстрелил в своего зятя, который прилетел к нему погостить из Норвегии. Отмечается, что инцидент произошёл из-за неудачного сюрприза.

Жених умер во время предложения руки и сердца

Известно, что происшествие произошло 1 октября в городке Галф Бриз, когда Кристофер Берган прилетел на день рождения своего тестя Ричарда Денниса, чтобы сделать неожиданный визит. Зять спрятался в кустах, чтобы сделать сюрприз родственнику. Однако, когда он выпрыгнул с поздравлениями, Ричард выстрелил в него, приняв за другого человека, пишет издание "People".

Тесть вызвал "скорую", но спасти мужчину не удалось.

По словам полиции, накануне у Ричарда случился конфликт с одним человеком, которого он прогнал из дома.