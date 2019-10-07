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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Американец застрелил зятя из-за сюрприза

, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Американец застрелил зятя из-за сюрприза
фото: pixabay.com

Житель американского штата Флорида выстрелил в своего зятя, который прилетел к нему погостить из Норвегии. Отмечается, что инцидент произошёл из-за неудачного сюрприза.

Жених умер во время предложения руки и сердца

Жених умер во время предложения руки и сердца

Известно, что происшествие произошло 1 октября в городке Галф Бриз, когда Кристофер Берган прилетел на день рождения своего тестя Ричарда Денниса, чтобы сделать неожиданный визит. Зять спрятался в кустах, чтобы сделать сюрприз родственнику. Однако, когда он выпрыгнул с поздравлениями, Ричард выстрелил в него, приняв за другого человека, пишет издание "People".

Тесть вызвал "скорую", но спасти мужчину не удалось.

По словам полиции, накануне у Ричарда случился конфликт с одним человеком, которого он прогнал из дома.

БА

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Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Киевский журналист придумал рецепт «возвращения» российского Крыма Украине

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым, который с весны 2014 года является российским регионом. Точка зрения Гордона приведена в материале, опубликованном СМИ.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще один ранен. Соответствующую информацию распространил штаб операции Киева в регионе.

Украинские военные, принимающие участие в боевых действиях на территории Донбасса, потеряли убитым одного человека, еще…

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