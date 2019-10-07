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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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При пожаре в Московской области погибли женщина и четверо детей

, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

При пожаре в Московской области погибли женщина и четверо детей
фото: pixabay.com

Утром в понедельник, 7 октября, стало известно, что в ходе пожара в квартире жилого дома в Волоколамске погибли пять человек. Данную информацию предоставил источник в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Возгорание было зафиксировано в двух квартирах на первом этаже дома на Лазурной улице. Погибла 30-летняя женщина и ее трехлетний ребенок, которые пытались выбраться из горящего здания, но задохнулись на лестничной клетке. Позже в одной из двух горевших квартир были обнаружены тела еще троих детей. Как сообщает ТАСС, три человека пострадали, однако от госпитализации отказались.

Установлено, что пожар был ликвидирован в 04:22. Причины случившегося устанавливаются.

ЕТ

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