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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье

, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]

Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
фото: pixabay.com
В Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь напал на 50-летнюю женщину. Согласно последней информации единой диспетчерской службы района, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.
 
Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 6 октября, примерно в 100 километрах от села Тэрэпхэн. Там было найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами головы и туловища, у нее отсутствовала правая рука. Позже в районной администрации подтвердили факт нападения медведя на гражданку, передает РИА "Новости".
 
Напомним, в последнее время в Забайкалье участились случаи выхода медведей к людям их-за нехватки пищи в лесах.
ЕТ

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