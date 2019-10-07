Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье

В Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь напал на 50-летнюю женщину. Согласно последней информации единой диспетчерской службы района, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Происшествие случилось в минувшее воскресенье, 6 октября, примерно в 100 километрах от села Тэрэпхэн. Там было найдено тело женщины 1969 года рождения с рваными ранами головы и туловища, у нее отсутствовала правая рука. Позже в районной администрации подтвердили факт нападения медведя на гражданку, передает РИА "Новости"

Напомним, в последнее время в Забайкалье участились случаи выхода медведей к людям их-за нехватки пищи в лесах.