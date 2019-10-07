//Происшествия 13+
Женщина погибла в результате нападения медведя в Забайкалье
7 октября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
7 октября 2019, 07:48 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-глава Министерства иностранных дел Испании Ана Паласио заявила, что действия Вашингтона уводят США “в обратном от мирового лидерства направлении”, тогда как Москва…
Федеральное бюро расследований отказывается комментировать задержание Инги Юмашевой. Она была остановлена для допроса в аэропорту Нью-Йорка.
Политика
В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей Дмитрий Смирнов. По мнению священнослужителя, церковнославянский является основой русского языка.
В РПЦ призвали родителей обучать детей церковнославянскому языку вместо английского. Такое заявление сделал протоиерей…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Прошло более двух недель с того времени, как министр обороны Латвии назвал латышских легионеров СС гордостью и героями государства. Речь г-на Пабрикса…
Здоровье
Исследователи рассказали, какие полезные вещества содержатся в винограде. Согласно словам экспертов, виноград содержит целый ряд полезных элементов…
Шоу-бизнес
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов огласил просьбу актрисы и семьи прекратить спекуляции вокруг ее здоровья. Актриса и ее близкие…
Утром в понедельник, 7 октября, стало известно, что в ходе пожара в квартире жилого дома в Волоколамске погибли пять человек. Данную информацию…
Ученые установили происхождение 18-метрового монстра из реки Янцзы
Американские СМИ опубликовали материал, в котором отметили превосходство России перед НАТО по количеству бронированных боевых машин. Отмечается, что РФ обладает самым…
В Хилокском районе на юго-западе Забайкалья медведь напал на 50-летнюю женщину. Согласно последней информации единой диспетчерской службы района, пострадавшая получила…
Президент РФ Владимир Путин совместно с министром обороны Сергеем Шойгу совершил прогулку по сибиркой тайге накануне своего дня рождения. Российскому лидеру…
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в ходе телепрограммы. Конфликт между знаменитостями вспыхнул во время обсуждения скандала…
В Пентагоне заявили, что Турция не будет принимать участие в военной операции, которую Анкара планирует провести на севере Сирии. Соответствующая информация содержится…
В популярном мессенджере WhatsApp обнаружена уяввимость, благодаря которой злоумышленники могут получить доступ к личной переписке пользователей. Отмечается, что доступ…
Продюсер Валерий Майоров предположил, как долго продлится брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Майоров уверен, что у Собчак будет ещё один…
ПАО “Вымпелком”, известный на рынке как торговая марка “Билайн”, рассказал об утечке данных абонентов проводного интернета от 2017 года. В компании заверили, что…
В Московском патриархате рассказали, при каких условиях Русская православная церковь допускает аборты. Об этом заместитель председателя синодального отдела…
Для многих людей, жареные, пареные, соленые и прочие грибы – аппетитное блюдо. Думаю, что многие знают, что грибы могут вызвать не только отравление, но и смертельный…
Президент США Дональд Трамп заявил, что, занимая пост главы страны, он обязан изучить имеющуюся информацию о предполагаемой коррупционной схеме в “деле Байдена”.
Сегодня, 6 октября «Краснодар» дома на своем стадионе Краснодар принял «Спартак» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги. Арбитр поединка Виталий Мешков (Дмитров)…
Жители Парижа вышли на улицы города в знак протеста против нового закона, разрешающего делать ЭКО одиноким женщинам и женщинам, состоящим в однополых отношениях.
Общество
В убийстве 17-летней девушки-студентки в Домодедово подозревается 34-летний мужчина. Следователи задержали местного жителя. Следствие будет ходатайствовать перед судом…
В окрестностях города Рас-эль-Айн началось строительство оборонительных сооружений. Там ожидается вторжение турецких войск. В районе ожидаемого вторжения прошли митинги…
Здоровье
Лаки для ногтей содержат в своём составе множество высокотоксичных веществ, которые могут привести к развитию серьезных заболеваний, в том числе онкологических, считают…
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась от онкологии. Марина Куклина несколько лет боролась с раком. "Все надеялись на чудо, выздоровление", - говорят…
В столице Латвии прошла акция протеста в защиту русских школ. Митинг организовал Русский союз Латвии. В нем приняло участие более 900 человек.
Российский депутат Виталий Милонов резко высказался в адрес популярной исполнительницы Ольги Бузовой. Парламентарий призвал певицу “жить нормальной жизнью”.
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой придать огласке суть телефонных переговоров между экс-главами Украины и США Петром Порошенко…
Специалисты из Всемирной организации здравоохранения рассказали, как нужно планировать свой рацион, чтобы прожить дольше. Советы экспертов из ВОЗ подержали и японские…
Украинский политик Виктор Медведчук рассказал, в каком состоянии находится медицина после проведенной бывшим президентом страны Петром Порошенко реформы.
В центре Читы обнаружили тело убитой молодой девушки. Отмечается, что части тела 19-летней читинки жители дома обнаружили на козырьке подъезда около четырёх часов дня по…
Съемочная группа МИЦ «Известия» просидела в подвале полтора часа, пока шел обстрел. Об этом сообщается на сайте издания.
В одном из московских супермаркетов кассир отказалась продавать пенсионеру хлеб, потому что пожилой мужчина решил оплатить часть покупки десятикопеечными монетами.
В Германии власти обеспокоены возможностью начала очередного миграционного кризиса в Европе. В прошлый раз поток беженцев хлынул в Европу в 2015 году. Об опасениях…
Похоже импичмент Трампу все-таки грозит. В США появился еще один разведчик, который располагает компроматом на Трампа. До сих пор отставка президента США имела слабые…
Экс-президент Украины присоединился к акциям протеста в Киеве. Недовольные собрались на майдане Незалежности, чтобы выразить своё неодобрение в связи с решением…
Председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко сообщил о смерти вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина. Известно, что Бушмин умер…
Шоу-бизнес
Юморист и ведущий развлекательных программ на телевидении Максим Галкин не разделил радость ведущей шоу на канале НТВ Леры Кудрявцевой. Лера Кудрявцева в сети поделилась…
На Украине военные устроили флешмоб, в котором извинились, что “не сдохли” в ходе боевых действий. Такая реакция последовала после предложения депутата Рады…
Лайк под записью с призывами отставки главы одной из партий стал поводом для вызова заместителя посла США в турецкий МИД. Об этом сообщило агенстство РИА Новости.
Многие из тех, кто следит за весом, зачастую отказывают себе в вечернем приёме пищи, чтобы не набрать ненавистные лишние килограммы. Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл…
Общество
В Петербурге блогер из Подмосковья сорвался с 6-метровой высоты заброшенной котельной и с серьезными переломами угодил в больницу. 42-летний мужчина хотел сделать селфи…
Российский предприниматель Игорь Рыбаков признался, зачем высыпал 20 тысяч долларов на гостей Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. По его словам, таким образом…
Пресс-секретарь президента России дал пояснение причины, по которой Путин дал комментарий корреспонденту телеканала «Рустави 2». Об этом сообщило агентство ТАСС.
Российский президент Владимир Путин признался, что его не интересует положение, в которое попал глава Украины Владимир Зеленский после публикации стенограммы…
Шоу-бизнес
Юрий Шевчук пытался объяснить прерванный концерт группы ДДТ тем, что "сотрудники стадиона тоже хотят домой, кушать, спать, любить своих жен". Организаторы позаботились…
В Петербурге полиция разыскивает двух мужчин, надругавшихся над 21-летней американской студенткой. На гражданку США, приехавшую по студенческой визе, насильники…
Британский музыкант Элтон Джон заявил, что сожалеет о внезапной популярности его песни “Свеча на ветру”. Музыкант исполнил композицию всего однажды – на похоронах…
Врач Татьяна Шаповаленко рассказала, что низкий уровень гемоглобина в крови является верным признаком железодефицитной анемии у человека, что в свою очередь приводит…
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Алёна Хмельницкая и её близкий друг Александр недавно отметили знаменательную дату. Актриса опубликовала в Инстаграм редкое фото с возлюбленным. Актриса не балует…
В воскресенье, 6 октября, стало известно, что в центре французского Марселя был экстренно эвакуирован отель с российскими туристами. Во многих номерах гостиницы…