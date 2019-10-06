В “Билайне” рассказали подробности об утечке данных клиентов

//Происшествия 13+

6 октября 2019, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

ПАО “Вымпелком”, известный на рынке как торговая марка “Билайн”, рассказал об утечке данных абонентов проводного интернета от 2017 года. В компании заверили, что посторонние не могут осуществлять операции со счетами и тарифами клиентов.

В компании признали, что утечка информации действительно была, однако большая часть данных неактуальна, передаёт РИА Новости.

“Часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета, однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна”, - заявили в “Вымпелкоме”.

Отмечается, что после уточки данных в компании создали оперативный штаб для расследования инцидента.