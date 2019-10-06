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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Автобус с детьми попал в ДТП на Камчатке

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Автобус с детьми попал в ДТП на Камчатке
фото: pixabay.com
На Камчатке автобус ПАЗ со школьниками в салоне столкнулся с внедорожником и вылетел в кювет. Соответствующую информацию в воскресенье утром, 6 октября, предоставили в краевом управлении ГИБДД.
 
ДТП случилось на 297 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. Известно, что из краевого центра с соревнований в автобусе ехали 18 школьников и трое их сопровождающих. По встречной полосе двигалась иномарка, водитель которой не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение. От удара автобус вылетел в кювет, передает РИА "Новости".
 
В ГИБДД отметили, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Оба водителя были трезвы.
ЕТ

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