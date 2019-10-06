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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Автобус врезался в столб в Самаре, есть пострадавшие

, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]

Автобус врезался в столб в Самаре, есть пострадавшие
фото: Nikolay Titov/Global Look Press
В Самаре утром в воскресенье, 6 октября, автобус столкнулся с мачтой уличного освещения. Согласно последней информации, которую предоставили в пресс-службе МЧС России, пострадали семь человек.
 
В ведомстве уточнили, что авария случилась в Кировском районе Самары. Установлено, что автобус маршрута №41 врезался в опору уличного освещения. В ходе ДТП травмы различного характера получили семь человек. В общей сложности в автобусе находились 30 человек, передает РИА "Новости".
 
К ликвидации последствий аварии были привлечены четыре человека и одна единица техники.
 
 
ЕТ

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