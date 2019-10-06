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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Вдвое увеличилось число подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре

, 11:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Вдвое увеличилось число подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края власти внесли в список подтопленцев еще свыше 11 тысяч человек. Все они – жители многоквартирных и частных домов. Таким образом, количество пострадавших от паводка увеличилось вдвое.

68 многоэтажек, расположенные в 66-м квартале города, внесены в перечень жилых зданий, пострадавших от наводнения. Их жителям полагается компенсация в размере 10 тысяч рублей – это единовременная выплата, для получения которой адресатам нужно принести соответствующее заявление в МФЦ.

В подвалах домов, которые были включены в список пострадавших от наводнения, стояла вода, были подтоплены подходы к школам и детсадам, а до остановок общественного транспорта было почти невозможно добраться. Стоит отметить, что в список дома были включены только после жалоб самих жителей.

ИЛ