Вдвое увеличилось число подтопленцев в Комсомольске-на-Амуре

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6 октября 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края власти внесли в список подтопленцев еще свыше 11 тысяч человек. Все они – жители многоквартирных и частных домов. Таким образом, количество пострадавших от паводка увеличилось вдвое.

68 многоэтажек, расположенные в 66-м квартале города, внесены в перечень жилых зданий, пострадавших от наводнения. Их жителям полагается компенсация в размере 10 тысяч рублей – это единовременная выплата, для получения которой адресатам нужно принести соответствующее заявление в МФЦ.

В подвалах домов, которые были включены в список пострадавших от наводнения, стояла вода, были подтоплены подходы к школам и детсадам, а до остановок общественного транспорта было почти невозможно добраться. Стоит отметить, что в список дома были включены только после жалоб самих жителей.