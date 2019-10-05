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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Полицейская машина попала в аварию в центре Москвы

, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейская машина попала в аварию в центре Москвы
фото: pixabay.com

В субботу вечером, 5 октября, в центре Москвы на пересечении Хамовнического вала и улицы Ефремова произошла авария с участием полицейской машины. Точная причина происшествия не сообщается.

По предварительным данным, машина правоохранительных органов столкнулась с автомобилем каршеринговой фирмы марки Mercedes, передаёт РЕН ТВ.

В Госавтоинспекции факт аварии подтвердили.

В ведомстве добавили, что в результате аварии никто не пострадал. Текущее состояние и личности участников ДТП не уточняются. Сейчас проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.

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