Полицейская машина попала в аварию в центре Москвы

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5 октября 2019, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В субботу вечером, 5 октября, в центре Москвы на пересечении Хамовнического вала и улицы Ефремова произошла авария с участием полицейской машины. Точная причина происшествия не сообщается.

По предварительным данным, машина правоохранительных органов столкнулась с автомобилем каршеринговой фирмы марки Mercedes, передаёт РЕН ТВ.

В Госавтоинспекции факт аварии подтвердили.

В ведомстве добавили, что в результате аварии никто не пострадал. Текущее состояние и личности участников ДТП не уточняются. Сейчас проводится тщательная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего инцидента.