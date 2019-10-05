Сбербанк: найден виновник утечки данных из клиентской базы

//Происшествия 13+

5 октября 2019, 20:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Сбербанке рассказали подробности об инциденте с утечкой данных по кредитным картам клиентов. В результате расследования служба безопасности совместно с полицией выявила предполагаемого виновника.

"Коммерсантъ": стало известно об утечке данных клиентов Сбербанка

«4.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях», – передаёт сообщение представителя банка РИА Новости.

Отмечается, что в ходе расследования удалось найти доказательства и задокументировать улики. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальные действия с подозреваемым.

В Сбербанке заявили, что никакие данные кроме информации о 200 кредитных карт в сеть не ушли, а угрозы для сохранности средств клиентов нет.

Глава банка Герман Греф принес извинения клиентам за произошедшее и поблагодарил сотрудников спеслужб.