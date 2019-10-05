Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека

, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека
фото:Jaap Arriens/NurPhoto/ globallookpress.com

В Донецкой области в городе Марьинка в результате взрыва в одном из жилых домов погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

«Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с мск). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших – мужчина и женщина», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники экстренных служб и оперативно – следственная группа. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

БА

//картина дня

В мире

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию о задержании 38-летней российской журналистки Юлии Юзик.

В Тегеране в субботу, 5 октября, посол РФ официально встретился с иранскими дипломатами с целью выяснить всю информацию…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Премьер – министр России Дмитрий Медведев отреагировал на ситуацию вокруг возможного импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, а также рассказал…

//новости ан

Известный журналист Андрей Караулов уверен, что "Ленком" в самое ближайшее время будет носить имя Марка Анатольевича Захарова. 7 октября соотвествующие документы лягут…

//новости ан

Бывший глава Российской кинологической федерации, ныне президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков прокомментировал рекомендации МЧС для людей о правилах поведения…

//новости ан

Телевидении и радио Владимир Соловьев оценил призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом. Соловьев назвал Гордона…

//новости ан