При взрыве в доме в Донецкой области погибли два человека

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5 октября 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото:Jaap Arriens/NurPhoto/ globallookpress.com

В Донецкой области в городе Марьинка в результате взрыва в одном из жилых домов погибли два человека. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

«Трагедия произошла около 15.20 (совпадает с мск). Сообщение о происшествии поступило в полицию от местных жителей. В квартире, где произошел взрыв, обнаружены двое погибших – мужчина и женщина», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники экстренных служб и оперативно – следственная группа. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств и причины происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.