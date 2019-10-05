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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Москве сгорела квартира известного российского художника

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве сгорела квартира известного российского художника
фото: pixabay.com

Стало известно о пожаре на Квесисской улице в Москве в квартире известного российского живописца Алексея Ткачева . Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 4 октября.

Согласно источнику, в момент возгорания в помещении никого не было. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, передаёт РЕН ТВ.

Сейчас сотрудники спецслужб проводят тщательную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Хозяин квартиры – Алексей Ткачёв является «Народным художником СССР». Совместно со своим братом Сергеем Ткачевым известны как творческий тандем «Братья Ткачевы», который появился в 1950 г. В его картинах в центре внимания находятся деревни, реальные люди и современники.

БА

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