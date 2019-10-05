На Алтае четверо парней избили водителя и надругались над пассажиркой в такси

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5 октября 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении четверых мужчин, которые в городе Алейск Алтайского края угнали такси, обокрали водителя и надругались над пассажиркой в салоне автомобиля.

Инцидент произошёл вечером 27 сентября.

«… четверо подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, совершили насильственные действия в отношении 29-летней женщины … они избили и ограбили 45-летнего мужчину, завладев его имуществом на общую сумму более 7 тысяч рублей, а также угнав автомобиль потерпевшего», – сообщили в пресс–службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что два мужчины 19–ти и 17–ти были задержаны, двум другим удалось скрыться. Известно, что на вид разыскиваемым около 20–ти лет. По предварительным данным, они могут находиться в Кемеровской области.

Проводится расследование уголовного дела, ведётся поиск злоумышленников.