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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

За ребенком, пострадавшим в ДТП на севере Москвы, направили вертолет

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

За ребенком, пострадавшим в ДТП на севере Москвы, направили вертолет
фото: pixabay.com

Вертолет Московского авиационного центра направили за ребенком, который пострадал во время дорожно-транспортного происшествия на севере Москвы. Авария случилась в столичном районе Беговой.

В пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности отметили, что до больницы пострадавшего будет сопровождать авиамедицинская бригада, которая будет поддерживать и контролировать его состояние.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ДТП было ранее зафиксировано на съезде на улице Беговая. 

ЕТ

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