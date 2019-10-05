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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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СМИ: ребенка закрыли в камере хранения в ТЦ на Кубани

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: ребенка закрыли в камере хранения в ТЦ на Кубани
фото: pixabay.com
В субботу, 5 октября, стало известно, что в Горячем Ключе на Кубани ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре. Соответствующую информацию сегодня предоставили осведомленные журналисты.
 
Установлено, что сотрудники ТЦ сначала пытались подобрать ключ к ячейке, в которой находился ребенок, однако не преуспели. Как уточняет телеканал РЕН ТВ, впоследствии один из посетителей магазина сломал замок и выпустил мальчика из камеры хранения.
 
В настоящий момент не сообщается, какое время ребенок провел в закрытом шкафчике. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента.
ЕТ

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