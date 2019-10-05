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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Москве задержали подозреваемого в поджоге внедорожника

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве задержали подозреваемого в поджоге внедорожника
фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что в Москве задержали подозреваемого в поджоге внедорожника. Соответствующую информацию в субботу, 6 октября, предоставили сотрудники пресс-службы столичного ГУ МВД.

Отмечается, что 23-летний подозреваемый был задержан на Долгопрудной улице, передает ТАСС.

Напомним, ранее в полицию обратился гендиректор фирмы с заявлением о поджоге машины. Злоумышленник облил транспортное средство неизвестной жидкостью, вследствие чего произошло возгорание капота. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

ЕТ

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