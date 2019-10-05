На дороге в Подмосковье насмерть сбили вышедшего из автомобиля водителя

Днем в субботу, 5 октября, в СМИ появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье. Установлено, что неизвестный насмерть сбил на дороге вышедшего из автомобиля водителя.

Согласно последней информации, машина мужчины сломалась, вследствие чего он вышел из салона, чтобы осмотреть транспортное средство. Как сообщает сегодня телеканал РЕН ТВ , в этот момент на гражданина наехал другой автомобиль. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.

В настоящий момент на месте аварии работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства и причины ДТП.