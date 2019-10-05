Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На дороге в Подмосковье насмерть сбили вышедшего из автомобиля водителя

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

На дороге в Подмосковье насмерть сбили вышедшего из автомобиля водителя
фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Днем в субботу, 5 октября, в СМИ появилась информация о дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье. Установлено, что неизвестный насмерть сбил на дороге вышедшего из автомобиля водителя.
 
Согласно последней информации, машина мужчины сломалась, вследствие чего он вышел из салона, чтобы осмотреть транспортное средство. Как сообщает сегодня телеканал РЕН ТВ, в этот момент на гражданина наехал другой автомобиль. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался.
 
В настоящий момент на месте аварии работают специалисты, которые устанавливают точные обстоятельства и причины ДТП.
ЕТ

//картина дня

В мире

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

В Госдуме оценили высказывание главы МИД Грузии о возобновлении перелетов между странами

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов оценил слова главы МИД Грузии Давида Залкалиани о том, что он будет приветствовать решение о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление. По словам дипломата, железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление. По словам дипломата, железнодорожное сообщение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил фото, как Нино и Полина…