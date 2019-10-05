Знакомые рассказали о девушке, тело которой нашли в Домодедово

Знакомые утром в субботу, 5 октября, рассказали о девушке, тело которой ранее было обнаружено в подмосковном Домодедово. Согласно последней информации источников, убитой было семнадцать лет.

Отмечается, что девушка являлась студенткой МГТУ имени Баумана. Одна из знакомых убитой подчеркнула, что у нее в голове не укладывается случившееся. Другая подруга утверждает, что девушка была очень доброй и светлой, являлась отличницей, сообщает телеканал РЕН ТВ.