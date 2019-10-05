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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Знакомые рассказали о девушке, тело которой нашли в Домодедово

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Знакомые рассказали о девушке, тело которой нашли в Домодедово
фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Знакомые утром в субботу, 5 октября, рассказали о девушке, тело которой ранее было обнаружено в подмосковном Домодедово. Согласно последней информации источников, убитой было семнадцать лет.
 
СМИ: в Домодедово обнаружено тело девушки

СМИ: в Домодедово обнаружено тело девушки

 
Отмечается, что девушка являлась студенткой МГТУ имени Баумана. Одна из знакомых убитой подчеркнула, что у нее в голове не укладывается случившееся. Другая подруга утверждает, что девушка была очень доброй и светлой, являлась отличницей, сообщает телеканал РЕН ТВ.
 
Напомним, ранее стало известно, что на теле погибшей были зафиксированы многочисленные колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело.
ЕТ

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