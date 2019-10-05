Персональные данные клиентов Сбербанка утекли на черный рынок

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5 октября 2019, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay

В минувшие выходные на форуме, заблокированном Роскомнадзором, появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка». По словам продавца, его товар - данные о более 60 млн кредитных карт.

Как сообщает Коммерсантъ, утечка могла произойти в конце августа. Эксперты, которые ознакомились с данными, считают их подлинными и утверждают, что эта утечка - самая крупная в российском банковском секторе. В Сбербанке утверждают, что угрозы средствам клиентов нет.

Ашот Оганесян утверждает, что проанализировав около 240 записей из предполагаемых 60 млн, он может подтвердить, что в них содержатся реальные данные клиентов Сбербанка.

"Это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка,— отмечает Оганесян.— Набор полей действительно поражает".

В банке заверили, что слитая на черный рынок информация не даст возможности злоумышленникам списать деньги с карты клиента, так как в базе данных отсутствуют коды CVV, и каждая трансакция без предъявления карты в Сбербанке подтверждается одноразовым СМС-паролем.