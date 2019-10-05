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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

СМИ: в Домодедово обнаружено тело девушки

, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в Домодедово обнаружено тело девушки
фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Утром в субботу, 5 октября, стало известно, что в подмосковном округе Домодедово было найдено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Данную информацию предоставили сегодня СМИ.
 
Согласно последним сообщениям, происшествие случилось на улице Светлая. Специалисты осмотрели тело девушки и зафиксировали на нем следы удушения.
 
Как сообщает РЕН ТВ, родители погибшей в настоящий момент находятся в другом городе. После получения информации о смерти дочери они экстренно возвращаются домой. Сейчас на месте случившегося работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.
ЕТ

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