СМИ: в Домодедово обнаружено тело девушки

Утром в субботу, 5 октября, стало известно, что в подмосковном округе Домодедово было найдено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Данную информацию предоставили сегодня СМИ.

Согласно последним сообщениям, происшествие случилось на улице Светлая. Специалисты осмотрели тело девушки и зафиксировали на нем следы удушения.