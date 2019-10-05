//Происшествия 13+
В Якутии медведь убил бывшего депутата
5 октября 2019, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
5 октября 2019, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в субботу, 5 октября, поздравил учителей с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что российская школа по-прежнему…
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 5 октября, в рамках своего выступления в Анкаре не исключил, что уже в ближайшие дни может начаться операция по созданию…
В мире
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Допрос назначен на 7 октября.
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
У меня есть кот Бембик. Бембик – потому что очень грустные глаза. Как…
155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Эпатажными выходками мировые лидеры «радовали» свой народ во все времена. И если сейчас общественность пугается истерик Трампа, то от эскапад…
Общество
В субботу, 5 октября, в СМИ сообщили, что специалисты Минтранса и Госавтоинспекции готовят поправки к ПДД, которые предусматривают введение нового…
В субботу, 5 октября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 75-летием народного артиста РСФСР, актера и режиссера Александра Михайлова…
В минувшие выходные на форуме, заблокированном Роскомнадзором, появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка». По словам продавца, его…
Как изменились отношения Насти Ивлеевой и Элджея после свадьбы
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сделал важное заявление. По словам дипломата, железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может…
После празднования свадьбы в Черновицкой области Украины 72 человека попали в больницы с отравлением. Данную информацию предоставили в Государственной службе страны…
Общество
По оценкам экспертов, в России будет все более распространяться фудшеринг.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Малком не играет из-за травмы, которая называется «повреждение проксимального…
Мать покойной российской певицы Юлии Началовой рассказала об успехах своей внучки Веры Алдониной. Девочка хорошо учится в школе и в настоящий момент активно развивает…
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в субботу, 5 октября, сообщил, что в средней полосе России в последние годы происходит постепенное, но планомерное…
Происшествия
Утром в субботу, 5 октября, стало известно, что в подмосковном округе Домодедово было найдено тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Данную информацию…
33-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова до сих пор вспоминает о бывшем муже Дмитрии Тарасове. Недавно артистка призвала поинтересоваться у мужчины, что он чувствует…
Директор Университетской клиники Мангейма и председатель Немецкой лиги гипертонии Бернхард Крамер назвал ключевые способы снижения кровяного давления без применения…
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина утром в субботу, 5 октября, сделала резонансное заявление. Общественный деятель сравнила украинские беспилотники…
Происшествия
Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие…
Накануне юморист Евгений Петросян наконец смог попасть в квартиру в Зачатьевском переулке, где в настоящий момент живет его бывшая супруга Елена Степаненко. Артисту…
Общество
Синоптики расстроили жителей и гостей Москвы прогнозом погоды на субботу, 5 октября. Согласно последней информации специалистов Гидрометцентра, сегодня днем в столице…
Происшествия
Утром в субботу, 5 октября, на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге автокран пробил ограждение и упал в воду. Происшествие случилось неподалеку от пересечения…
В ходе пожара в частном жилом доме в Самарской области погибли четыре человека. Соответствующую информацию утром в субботу, 5 октября, предоставили сотрудники…
Происшествия
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва - Стамбул. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО уточнили, что самолет вынужден был вернуться в аэропорт Внуково…
Главврача Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациентов которой перевозили в машине с овощами и коробками, уволили. Об этом сообщил зампредседателя…
В немецком Гессене два пожилых человека скончались после употребления колбасы. Согласно последней информации источников, компания-производитель данного продукта работала…
Сотрудники МЧС рассказали, как словом можно остановить агрессивную собаку, которая хочет напасть. В ведомстве подчеркнули, что для этого нужно собраться с силами…
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказывать…
Общество
Арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджер «Аэрофлота» Владимир Александров до 2004 года был Арменом Абаляном. Российское…
Общество
В отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова возбудили уголовное дело. Молодой человек обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения, лицом…
Администрация президента США и сам Дональд Трамп будут игнорировать все связанное с процедурой импичмента до тех пор, пока за нее не проголосует весь состав палаты…
Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения. В России реализуется нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение показателей…
Предоставление Донбассу особого статуса приведет к опасным последствиям для украинского государства. Соответствующую точку зрения озвучил Руслан Кошулинский, бывший…
Журналистку-россиянку Юлию Юзик, задержанную в Иране, скоро освободят. Об освобождении журналистки сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. Юзик…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где и с кем глава государства Владимир Путин намерен провести свой день рождения, который наступит, напомним…
Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, высказался по поводу перспектив мирного урегулирования в Донбассе. С соответствующими заявлениями политик выступил…
Шоу-бизнес
Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова, которая участвовала в проекте "Голос. Дети" побывали в гостях у прекрасной, талантливой семейной пары Регины Тодоренко и Влада…
На Кубани в Славянском районе Краснодарского края произошла попытка рейдерского захвата предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник…
Дочь Дарьи Мороз Аня Богомолова с возрастом становится больше и больше похожа на маму актрисы Марину Левтову. Ане - дочери Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова…
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме сообщил в пятницу, 4 октября, что для граждан Польши скоро начнет действовать…
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил фото, как Нино и Полина…
Под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Президент…
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах и предлагает…
Житель Ставропольского края может одним из первых в России получить штраф по новому закону после пожара на балконе, возникшего из-за курения. Об этом сегодня сообщает…
На озере Байкал нашли окаменелости бородастика возрастом 16-18 миллионов лет. Сейчас эти птицы обитают в тропическом климате, но очевидно, в теплом климате миоцена…
Департамент образования Москвы сообщил об увольнении директора школы, в которой произшел вопиющий инцидент. Группа восьмиклассников окунула ученика 7 класса головой…
Международная экологическая организация Greenpeace гремит по всему миру. Тем не менее, скандалы и слухи неустанно преследуют этот успешный «зеленый союз».
Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что в России живут самые красивые женщины. Вопрос был задан на одном из форумов…
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Зеленским назвал Украину Россией. А к президенту Украины чуть не обратился "Владимир Владимирович".
При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека. Об этом сообщается на сайте…
Певец Юрий Лоза возмущен идей теледоктора Елены Малышевой поднять пенсионный возраст до 67 лет. "Малышева - непрофильный специалист в этом вопросе, вообще делает…
Общество
Жителям Белоруссии для счастья нужно меньше денег, чем россиянам. Таковы результаты опроса, которые приводят белорусские средства массовой информации.
В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка, внутри которого есть полость, в которой свободно перемещается еще один алмаз. Об этом говорится в сообщении компании "Алроса"…
Российская фигуристка Евгения Медведева впервые после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру стала победительницей международного турнира Shanghai Trophy в Китае…
Все русскоязычные школы в скором времени перейдут на преподавание на украинском языке. Об этом заявила новый министр образования и науки Украины Анна Новосад.