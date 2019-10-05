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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Якутии медведь убил бывшего депутата

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Якутии медведь убил бывшего депутата
фото: pixabay.com
Бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось Оймяконском районе.
 
Сегодня утром в соцсети распространилась информация о том, что медведь напал на бывшего парламентария, когда тот с компанией отправился на охоту. Как сообщает РИА "Новости", Крылов ехал на квадроцикле к селу Томтор, когда на дорогу выскочил хищник. Экс-депутат выстрелил в животное, а затем решил подойти к зверю, но в этот момент на него напал другой медведь.
 
В настоящий момент тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор.
ЕТ

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