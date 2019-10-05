//Происшествия 13+
Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме под Самарой
5 октября 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
5 октября 2019, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Под председательством Владимира Путина состоялось заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей". Президент…
Процесс мирного урегулирования в Донбассе способен привести к «настоящей гражданской войне» на Украине. Соответствующую точку зрения на страницах прессы озвучил киевский…
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Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Допрос назначен на 7 октября.
Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента…
Похоже, в Кремле скоро пожалеют о том, что президентом США стал…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
У многих был первый укол счастья от телефильма Захарова «Обыкновенное…
Есть два способа стать первым. Простой, но очень энергозатратный…
В сентябре премьер-министр Дм. Медведев продемонстрировал удивительные…
Жители России смогут покупать новые машины на срок от часа до года
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155 лет назад Российская империя подавила польское восстание 1863–1864…
С момента присоединения Крыма и начала санкционной войны с Западом…
Предоставление Донбассу особого статуса приведет к опасным последствиям для украинского государства. Соответствующую точку зрения озвучил Руслан…
Исследователи, занимающиеся вопросам здравоохранения, назвали первые признаки развития рака печени и желудка. Об этом рассказывается в материале…
Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые могут разбогатеть в следующем году. Это Овен, Телец, Близнецы и Лев, говорится в гороскопе, который…
В ходе пожара в частном жилом доме в Самарской области погибли четыре человека. Соответствующую информацию утром в субботу, 5 октября, предоставили…
Таинственным возлюбленным Юлии Барановской оказался известный певец
Происшествия
Пьяного дебошира сняли с рейса Москва - Стамбул. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО уточнили, что самолет вынужден был вернуться в аэропорт Внуково…
Главврача Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациентов которой перевозили в машине с овощами и коробками, уволили. Об этом сообщил зампредседателя…
В немецком Гессене два пожилых человека скончались после употребления колбасы. Согласно последней информации источников, компания-производитель данного продукта работала…
Сотрудники МЧС рассказали, как словом можно остановить агрессивную собаку, которая хочет напасть. В ведомстве подчеркнули, что для этого нужно собраться с силами…
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заверил американских конгрессменов в том, что он рекомендовал официальным лицам этой страны не пытаться оказывать…
Общество
Арестованный по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджер «Аэрофлота» Владимир Александров до 2004 года был Арменом Абаляном. Российское…
Общество
В отношении сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова возбудили уголовное дело. Молодой человек обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения, лицом…
Администрация президента США и сам Дональд Трамп будут игнорировать все связанное с процедурой импичмента до тех пор, пока за нее не проголосует весь состав палаты…
Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения. В России реализуется нацпроект «Здравоохранение», в задачи которого входит снижение показателей…
Журналистку-россиянку Юлию Юзик, задержанную в Иране, скоро освободят. Об освобождении журналистки сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. Юзик…
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, где и с кем глава государства Владимир Путин намерен провести свой день рождения, который наступит, напомним…
Денис Пушилин, глава самопровозглашенной ДНР, высказался по поводу перспектив мирного урегулирования в Донбассе. С соответствующими заявлениями политик выступил…
Шоу-бизнес
Певица Алсу и ее дочь Микелла Абрамова, которая участвовала в проекте "Голос. Дети" побывали в гостях у прекрасной, талантливой семейной пары Регины Тодоренко и Влада…
На Кубани в Славянском районе Краснодарского края произошла попытка рейдерского захвата предприятия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник…
Дочь Дарьи Мороз Аня Богомолова с возрастом становится больше и больше похожа на маму актрисы Марину Левтову. Ане - дочери Дарьи Мороз и режиссера Константина Богомолова…
Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме сообщил в пятницу, 4 октября, что для граждан Польши скоро начнет действовать…
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил фото, как Нино и Полина…
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает удачным опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырех пилотных регионах и предлагает…
Житель Ставропольского края может одним из первых в России получить штраф по новому закону после пожара на балконе, возникшего из-за курения. Об этом сегодня сообщает…
На озере Байкал нашли окаменелости бородастика возрастом 16-18 миллионов лет. Сейчас эти птицы обитают в тропическом климате, но очевидно, в теплом климате миоцена…
Департамент образования Москвы сообщил об увольнении директора школы, в которой произшел вопиющий инцидент. Группа восьмиклассников окунула ученика 7 класса головой…
Международная экологическая организация Greenpeace гремит по всему миру. Тем не менее, скандалы и слухи неустанно преследуют этот успешный «зеленый союз».
Звезда Голливуда и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер согласился с тем, что в России живут самые красивые женщины. Вопрос был задан на одном из форумов…
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Зеленским назвал Украину Россией. А к президенту Украины чуть не обратился "Владимир Владимирович".
При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека. Об этом сообщается на сайте…
Певец Юрий Лоза возмущен идей теледоктора Елены Малышевой поднять пенсионный возраст до 67 лет. "Малышева - непрофильный специалист в этом вопросе, вообще делает…
Общество
Жителям Белоруссии для счастья нужно меньше денег, чем россиянам. Таковы результаты опроса, которые приводят белорусские средства массовой информации.
В Якутии найден уникальный алмаз-матрешка, внутри которого есть полость, в которой свободно перемещается еще один алмаз. Об этом говорится в сообщении компании "Алроса"…
Российская фигуристка Евгения Медведева впервые после перехода к канадскому тренеру Брайану Орсеру стала победительницей международного турнира Shanghai Trophy в Китае…
Все русскоязычные школы в скором времени перейдут на преподавание на украинском языке. Об этом заявила новый министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Жаркое из блогов
Речь даже не про менталитет, а про образ жизни и разные технические и бытовые прибамбахи... это действительно словно другой мир - различий много. Кроме того нужно учесть…
Известный шоумен Максим Галкин рассказал, что недавно к их с Примадонной замку "прилетели инопланетяне". Телеведущий разместил в разделе Stories своего аккаунта Instagram…
Модель Алеся Кафельникова пожаловалась на заболевание ног. 20-летняя дочь легендарного российского теннисиста Евгения Кафельникова работает на самых престижных модных…
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева неудачно пошутила, и в семье певицы Аниты и Сергея Цой произошло небольшое недоразумение. Анастасия уже принесла Аните Цой и призвала…
Станислав Садальский нелестно отозвался о телеведущей Елене Малышевой, предложившей, как накануне сообщили средства массовой информации, повысить пенсионный возраст…
Белорусские продукты пользуются большой популярностью на Украине. На границе выстроились очереди из фур с картофелем из Белоруссии. Об этом заявили на украино-белорусском…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад ВШЭ о потере доходов среднего класса, особенно после рождения ребенка, заявил, что правительство…
Известная телеведущая Елена Малышева уверена, что в России срочно необходимо провести пенсионную реформу и увеличить срок выхода на пенсию до 67 лет. Чтобы люди могли…
В пятницу, 4 октября, пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении маршрутки и автомобиля Mercedes-Benz в подмосковных Химках. ДТП произошло около…
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…
Посольство США пока не вернуло документы девяти российским дипломатам и сенатору Константину Косачеву. Сейчас этим вопросом занимается МИД. Об этом сообщил журналистам…
В пятницу, 4 октября, движение на дорогах Москвы вечером может осложниться из-за погоды и количества автомобилей. В столице идет дождь. Замечено, что по пятицам машин…
По итогам 2019 года продукты подорожают на 3-3,5%, сообщают «Известия». Уточняется, что рост цен остаётся в пределах инфляции, а торговые сети стараются не увеличивать…
На следующей неделе планируется новый обмен удерживаемыми лицами. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Он обещает быть более масштабным, чем…
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда будет снят запрет на авиасообщение между Россией и Грузией. Если ситуация в Грузии не вернется…
Специалисты в области медицины рассказали, каким простым правилам необходимо следовать, чтобы предотвратить инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится…
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич 7 и 8 октября посетит с официальным визитом Украину. В ходе визита у г-на Ринкевича запланированы встречи с официальными…