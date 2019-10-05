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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме под Самарой

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме под Самарой
фото: pixabay.com
В ходе пожара в частном жилом доме в Самарской области погибли четыре человека. Соответствующую информацию утром в субботу, 5 октября, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.
 
Информация о возгорании в одноэтажном частном жилом доме, расположенном в Тольятти Самарской области, поступила сегодня в 00.37 по местному времени (23.37 4 октября по Москве). Пожар был потушен к 01.52 (00.52 по Москве) на площади 40 квадратных метров.
 
В результате случившегося погибли две женщины и двое мужчин. Причиной пожара, согласно последним данным, стало короткое замыкание электропроводки, передает РИА "Новости".
ЕТ

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