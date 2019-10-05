Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме под Самарой

В ходе пожара в частном жилом доме в Самарской области погибли четыре человека. Соответствующую информацию утром в субботу, 5 октября, предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в одноэтажном частном жилом доме, расположенном в Тольятти Самарской области, поступила сегодня в 00.37 по местному времени (23.37 4 октября по Москве). Пожар был потушен к 01.52 (00.52 по Москве) на площади 40 квадратных метров.