Все новости >>

Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва – Стамбул

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва – Стамбул
фото: pixabay.com

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва - Стамбул. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО уточнили, что самолет вынужден был вернуться в аэропорт Внуково сразу после взлета.

Инцидент произошел накануне вечером. Экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт, поскольку один из пассажиров, который находился в состоянии опьянения, громко кричал, беспокоил соседей и не реагировал на замечания бортпроводников.

Как сообщает ТАСС, правонарушителя доставили в дежурную часть. В отношении гражданина были составлены административные материалы по статьям "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте" и "Мелкое хулиганство".

ЕТ

//картина дня

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина. Допрос назначен на 7 октября.

Генпрокуратура Грузии вызвала на допрос тележурналиста Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения. Актер познакомил свою возлюбленную с отцом и старшей дочерью Полиной. Максим выложил фото, как Нино и Полина…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским предложил создавать совместные предприятия и сотрудничать с Украиной…