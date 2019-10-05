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5 октября 2019, 07:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пьяного дебошира сняли с рейса Москва - Стамбул. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО уточнили, что самолет вынужден был вернуться в аэропорт Внуково сразу после взлета.

Инцидент произошел накануне вечером. Экипаж воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт, поскольку один из пассажиров, который находился в состоянии опьянения, громко кричал, беспокоил соседей и не реагировал на замечания бортпроводников.

Как сообщает ТАСС, правонарушителя доставили в дежурную часть. В отношении гражданина были составлены административные материалы по статьям "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном и водном транспорте" и "Мелкое хулиганство".