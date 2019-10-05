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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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В Саратове уволили главврача больницы, перевозившей инвалидов в машине с овощами

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Саратове уволили главврача больницы, перевозившей инвалидов в машине с овощами
фото: pixabay.com
Главврача Дергачевской районной больницы Саратовской области, пациентов которой перевозили в автомобиле с овощами и коробками, уволили. Об этом сообщил зампредседателя правительства области Сергей Наумов.
 
Накануне в сети появилось видео, на котором запечатлена поездка людей на микроавтобусе без каких-либо удобств. Впоследствии выяснилось, что инвалиды первой группы вынуждены были несколько раз в неделю ехать среди овощей и коробок по 500 километров из Дергачей до Энгельса на процедуру гемодиализа, передает РИА "Новости".
 
Наумов подчеркнул, что данному грубейшему должностному нарушению нет ни объяснения, ни прощения. От своего имени он принес извинения жителям Дергачевского района.
ЕТ

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