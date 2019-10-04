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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Происшествия 13+

На трассе "Таврида" в Крыму в ДТП погибли два человека

, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

На трассе "Таврида" в Крыму в ДТП погибли два человека

При столкновении легкового автомобиля Chevrolet Aveo, грузовика Renault Magnum и ГАЗели на трассе "Таврида" в Крыму погибли два человека. Об этом сообщается на сайте МЧС РК в пятницу.

Инцидент произошел около шести часов утра в Белогорском районе. Водитель Chevrolet и водитель Renault получили травмы несовместимые с жизнью, констатировал министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

В настоящее время состояние здоровья трех пострадавших в аварии оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Причины аварии сейчас выясняют специалисты.

АС

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