Скрывавшую грибные места пенсионерку нашли через шесть дней в лесу Архангельской области

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4 октября 2019, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла за грибами и не вернулась

Родственники пропавшей обратились за помощью.

Сотрудники МЧС отметили, что поиски были достаточно сложными и долгими, потому что пенсионерка никому, даже родственникам, не раскрывала направление, по которому будет идти, передаёт РЕН ТВ.

Позже стало известно, что пожилая женщина хотела оставить в тайне свои грибные места.

Пенсионерку нашли живой в среду, 2 октября, недалеко от поселка Комсомольский.