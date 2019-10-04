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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Скрывавшую грибные места пенсионерку нашли через шесть дней в лесу Архангельской области

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Скрывавшую грибные места пенсионерку нашли через шесть дней в лесу Архангельской области
фото: pixabay.com

Представители экстренной службы сообщили, что спустя шесть дней нашли пропавшую в лесу Архангельской области пенсионерку. В ведомстве уточнили, что пожилая женщина ушла за грибами и не вернулась

Родственники пропавшей обратились за помощью.

Сотрудники МЧС отметили, что поиски были достаточно сложными и долгими, потому что пенсионерка никому, даже родственникам, не раскрывала направление, по которому будет идти, передаёт РЕН ТВ.

Позже стало известно, что пожилая женщина хотела оставить в тайне свои грибные места.

Пенсионерку нашли живой в среду, 2 октября, недалеко от поселка Комсомольский.

БА

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