//Происшествия 13+
Патрушев: теракты предотвращены в Туле, Владимире, Воронеже и Тамбове
4 октября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
4 октября 2019, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]
Если США разместят свои ракеты средней и малой дальности в Азии, то Россия даст зеркальный ответ. Путин, на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", заявил…
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы в текущем году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной части страны.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы…
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Общество
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