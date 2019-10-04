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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Патрушев: теракты предотвращены в Туле, Владимире, Воронеже и Тамбове

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Патрушев: теракты предотвращены в Туле, Владимире, Воронеже и Тамбове
фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в пятницу сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы в текущем году предотвратили четыре теракта в крупных городах центральной части страны.
 
По словам Патрушева, за восемь месяцев 2019 года были предотвращены пять преступлений террористической направленности, в частности, четыре террористических акта, которые планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, сообщает сегодня РИА "Новости".
 
В рамках совещания по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе секретарь Совбеза РФ также заявил, что за этот период в ЦФО были задержаны 152 человека, причастных к террористической деятельности.
ЕТ

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