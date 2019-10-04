Патрушев: теракты предотвращены в Туле, Владимире, Воронеже и Тамбове

По словам Патрушева, за восемь месяцев 2019 года были предотвращены пять преступлений террористической направленности, в частности, четыре террористических акта, которые планировались в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, сообщает сегодня РИА "Новости".

В рамках совещания по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе секретарь Совбеза РФ также заявил, что за этот период в ЦФО были задержаны 152 человека, причастных к террористической деятельности.